الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-17 26-17 27-17 بيت لحم 26-17 26-17 27-17 رام الله والبيرة 25-16 25-16 26-16 طولكرم 29-20 29-20 30-20 نابلس 27-18 27-18 28-18 قلقيلية 29-20 29-20 30-20 جنين 29-20 29-20 30-20 سلفيت 26-17 26-17 27-17 طوباس 30-21 30-21 31-22 روابي 27-18 27-18 28-18 الخليل 25-16 25-16 26-16 غزه 28-21 28-21 29-21 أريحا 35-24 35-24 36-24 خانيونس 28-21 28-21 29-21 الأغوار الشمالية 33-22 33-22 34-22 رفح 29-20 29-20 30-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: