شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بمصر توضح آلية دخول الطلبة الجدد لمصر

سفارة فلسطين بمصر توضح آلية دخول الطلبة الجدد لمصر
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية آلية دخول الطلبة الفلسطينيين المقبولين في الجامعات المصرية للعام الدراسي الحالي 2022/2021، والراغبين بالدخول إلى جمهورية مصر العربية عبر المطارات الجوية ومعبر رفح البري للانتظام في الدراسة.

وأشارت السفارة في بيان لها أن الأشقاء في الجهات ذات الصلة بجمهورية مصر العربية أبلغوا السفارة بأن الآلية المتبعة لدخول الطلبة المقبولين في الجامعات المصرية للعام الدراسي الحالي هي وجوب تقديم شهادة قيد للعام الدراسي 2022/2021، وإيصال دفع الرسوم الدراسية.

ولفتت السفارة نظر أبنائها الطلبة وأولياء أمورهم الكرام بضرورة التأكد من الإجراءات المتبعة من المصادر الرسمية كي لا يتعرض الطلبة إلى مصاعب خلال سفرهم، كما أن السفارة ستنشر على صفحاتها الرسمية كافة التحديثات الواردة بالخصوص، متمنية لأبنائها الطلبة الفلسطينيين دوام النجاح والتفوق.

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