الطباع يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن التصاريح الجديدة لتجار قطاع غزة

خاص دنيا الوطنأكد ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والاعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، أنه حتى اللحظة لا يوجد تفاصيل واضحة حول استصدار تصاريح جديدة للتجار الفلسطينيين في قطاع غزة.وقال الطباع في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "عندما يتم فتح باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح جديدة للتجار، سيكون هناك اعلان بهذا الخصوص"، نافيا في الوقت ذاته بدء استقبال الطلبات الجديدة للتصاريح، مطلع الشهر المقبل.وفي السياق ذاته، أكد الطباع، أن الشؤون المدنية لم توضح حتى اللحظة، الآلية او الأوراق المطلوب من التجار الجدد، للحصول على التصاريح، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية طالبت الشؤون المدنية، برفع عدد طلبات التصاريح من 7 آلاف إلى 15 ألف تصريح للتجار، ولكن الأخيرة أكد بأنها ستفرع مطالب الغرفة التجارية للجانب الإسرائيلي.وكان وفد من غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، قد اجتمع مع وكيل وزارة الشؤون المدنية صالح الزق، لبحث آليات عمل وإصدار التصاريح الجديدة للتجار.وأكدت الغرفة التجارية في تصريح نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة كافة القضايا التي تخص تجديد التصاريح، حيث وطالب رشاد حمادة، نائب رئيس الغرفة التجارية، بضرورة إعطاء الأولوية للتجار والشركات الرسمية في كافة المعاملات الخاصة بالتصاريح.وأشارت إلى أنه تم التطرق كذلك لإمكانية استقبال تصاريح جديدة لأول مرة، حيث أكد الزق عدم وجود أي تقديم لتصاريح جديدة خلال الفترة الحالية.وفي نهاية اللقاء تم التوافق على ضرورة زيادة الكوتة الخاصة بتصاريح العمال وتمييزها عن تصاريح التجار، وشكر أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكيل الوزارة صالح الزق على الجهود الذي يبذلها للمساهمة في التخفيف عن التجار.