الكيلة تبحث مع القنصل التركي بالقدس إعادة تشغيل المستشفى التركي بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنناقشت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، مع القنصل التركي العام في مدينة القدس، أحمد رضا دمير، واحمد رفيق شتنكايا، رئيس الكلالة التركية للتعاون الدولي (تيكا)، آليات تشغيل المستشفى التركي في قطاع غزة.جاء ذلك خلال لقاء جمعهم، مساء اليوم الثلاثاء، في مكتب الكيلة بمدينة رام الله، للتباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك، وعددا من المشاريع القائمة والمستقبلية.وطالبت الكيلة خلال الاجتماع، تركيا، بتوسيع مستشفى طوباس التركي الحكومي، وإضافة طابق ثلاث، بالاضافة الى دعم المستشفى الوطني بنابلس وتوسيعه.في السياق، أطلقت الكيلة، كلا من دمير وشتنكايا، على الوضع الوبائي في فلسطين وجهود وزارة الصحة للحد من انتشار وتفشي فيروس (كورونا)، وحملة التطعيم الوطنية، وتوفر المطاعيم المضادة للفيروس.