عربي

(هآرتس) تكشف: إسرائيل باعت معدات عسكرية لمملكة المغرب بشكل سري

(هآرتس) تكشف: إسرائيل باعت معدات عسكرية لمملكة المغرب بشكل سري
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية النقاب، عن مبيعات عسكرية إسرائيلية لدولة المغرب بشكل سري خلال الأعوام الماضية.

ونشرت الصحيفة، مقالا لجوناثان هيمبل، المختص في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، أكد فيه أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى المغرب ظلت خلال السنوات الماضية سرية.

كما تضمن المقال أن إسرائيل باعت للمغرب أجهزة عسكرية، وأجهزة اتصال وتحكم، عن طريق طرف ثالث، منها أجهزة الكشف والتعقب في الطائرات الحربية.

وفي عام 2013، اشترت القوات الجوية المغربية ثلاث طائرات إسرائيلية بلا طيار من طراز "هارون"، كلفت حينها ميزانية الدولة 50 مليون دولار، بحسب ما نقلت الجريدة المغربية.

وكانت تقارير إعلامية مغربية أكدت أن المغرب سيبدأ تصنيع طائرات دون طيار تعرف باسم "كاميكاز"، بالتعاون مع إسرائيل.

أخبار ذات صلة

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الأردن يُطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها بـ&#34;الأقصى&#34;

الأردن يُطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها بـ"الأقصى"

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

العراق: إحباط تهريب نصف طن (مواد متفجرة) من سوريا

العراق: إحباط تهريب نصف طن (مواد متفجرة) من سوريا

الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية

الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية

وزير الخارجية الجزائري يطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية

وزير الخارجية الجزائري يطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاستلهام دروس الانتفاضة الثانية بإعلان المقاومة الشاملة

"الديمقراطية" تدعو لاستلهام دروس الانتفاضة الثانية بإعلان المقاومة الشاملة

جلسة طارئة لممثلي المؤسسات والأحزاب والفصائل يناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

جلسة طارئة لممثلي المؤسسات والأحزاب والفصائل يناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

الحكم على مدان 15 سنة حيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار

الحكم على مدان 15 سنة حيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو قناصل الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ضد المدارس

"النضال الشعبي" تدعو قناصل الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ضد المدارس

حماس تصدر بياناً في الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى

حماس تصدر بياناً في الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد

منوعات

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان &#34;نصف مشاهداته مزيفة&#34;

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان "نصف مشاهداته مزيفة"

عربي

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الأردن يُطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها بـ&#34;الأقصى&#34;

الأردن يُطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها بـ"الأقصى"

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)