مسؤول إسرائيلي: محررو (صفقة شاليط) بنوا مجدًا عريقًا لحركة حماس

رام الله - دنيا الوطنقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "إن محرري (صفقة شاليط) بنوا مجدًا كبيرًا وطبقة نظامية قوية لحركة حماس"، وفقًا لموقع صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية.وأضاف اللواء الإسرائيلي مايكل ميلشتاين: "إن قدامى المحاربين في (صفقة شاليط) تمكنوا من بناء الطبقة النظامية التي تربط القدرات العسكرية من التفكير الاستراتيجي".وأكد ميلشتاين، أن يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، أحد الأمثلة الحية على ذلك، حيث استطاع وزملاءه رفع قدرات الحركة العسكرية، وفرضها كقوة كبيرة في الساحة الفلسطينية والإقليمية.