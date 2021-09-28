كيف عقبت حماس على جرائم القتل بين المواطنين بالأراض المحتلة عام 1948؟

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تصعد جرائم القتل بين المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وأكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، أن تصاعد جرائم القتل بحق الأهالي في الأرض المحتلة 48 في الآونة الأخيرة، مؤشر خطير، وهي جرائم مستنكرة ومدانة وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال.وقال القانوع: "صمت حكومة الاحتلال بحق أهلنا في الأرض المحتلة 48 وعدم تدخل شرطتها تجاه ما يحدث دليل أنها تشجع استمرار العنف وجرائم القتل، وتعمل على تعزيزها في أوساط مجتمعنا الفلسطيني في الداخل المحتل 48 بهدف النيل من صمودهم وتفكيك بنيتهم الداخلية".ودعا الناطق باسم حركة حماس، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، للمحافظة على النسيج المجتمعي، والتماسك الداخلي، والتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تعزز الجريمة والعنف داخل المجتمع الفلسطيني الصامد.