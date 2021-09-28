شؤون فلسطينية

اليمن.. مقتل أكثر من 130 عنصرا بين قوات الحكومة والحوثيين في مأرب

اليمن.. مقتل أكثر من 130 عنصرا بين قوات الحكومة والحوثيين في مأرب
رام الله - دنيا الوطن
قتل أكثر من 130 مقاتلا في اليمن بعد يومين من اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين حول مدينة مأرب وسط البلاد.

ونقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن زعماء قبائل ومسؤولين في الحكومة والحوثيين أن أحدث جولات القتال وقعت جنوب مأرب الغنية بموارد الطاقة، حيث يحاول الحوثيون كسر دفاعات الحكومة، ما أسفر عن ذلك من العدد من القتلى.

ويأتي ذلك بينما توجه مستشار الرئيس الأمريكي جيك ساليفان، إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تضغط واشنطن لوقف إطلاق النار في حرب اليمن المستمرة منذ 2014.

وحاول الحوثيون على مدار سنوات السيطرة على مأرب التي تضم مئات الآلاف من النازحين اليمنيين، لاستكمال سيطرتهم على الشطر الشمالي من البلاد لكنهم قوبلوا بمقاومة عنيفة.

وفي مارس 2015، تدخل تحالف بقيادة السعودية في الحرب التي وصلت لطريق مسدود رغم حملة جوية وبرية محمومة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

أخبار ذات صلة

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي بالأقصى

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي بالأقصى

إصابة عشرات المواطنين بالرضوض والاختناق في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

إصابة عشرات المواطنين بالرضوض والاختناق في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

النخالة: دماء شهداء القدس وجنين زادت فتيل المعركة ضد الاحتلال اشتعالاً

النخالة: دماء شهداء القدس وجنين زادت فتيل المعركة ضد الاحتلال اشتعالاً

محافظ سلفيت: مخطط استيطاني جديد لإقامة خط صرف صحي على أراضي ديراستيا

محافظ سلفيت: مخطط استيطاني جديد لإقامة خط صرف صحي على أراضي ديراستيا

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاستلهام دروس الانتفاضة الثانية بإعلان المقاومة الشاملة

"الديمقراطية" تدعو لاستلهام دروس الانتفاضة الثانية بإعلان المقاومة الشاملة

جلسة طارئة لممثلي المؤسسات والأحزاب والفصائل يناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

جلسة طارئة لممثلي المؤسسات والأحزاب والفصائل يناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاستلهام دروس الانتفاضة الثانية بإعلان المقاومة الشاملة

"الديمقراطية" تدعو لاستلهام دروس الانتفاضة الثانية بإعلان المقاومة الشاملة

جلسة طارئة لممثلي المؤسسات والأحزاب والفصائل يناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

جلسة طارئة لممثلي المؤسسات والأحزاب والفصائل يناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

الحكم على مدان 15 سنة حيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار

الحكم على مدان 15 سنة حيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو قناصل الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ضد المدارس

"النضال الشعبي" تدعو قناصل الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ضد المدارس

حماس تصدر بياناً في الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى

حماس تصدر بياناً في الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى

صبري يدعو لتصدٍ شعبي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى

صبري يدعو لتصدٍ شعبي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى

منوعات

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان &#34;نصف مشاهداته مزيفة&#34;

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان "نصف مشاهداته مزيفة"

عربي

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية