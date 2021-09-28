شؤون فلسطينية

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي بالأقصى

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
بعث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، رسالتين متطابقتين إلى كل من: أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من تصعيد إسرائيلي ملحوظ بهدف الإسراع في تقسيمه المكاني بعد أن تم تكريس تقسيمه زمانياً.

وأكد الوزير المالكي، وفق بيان للخارجية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل بشكل متعمد إضفاء المزيد من الطابع الديني على الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك تنفيذاً لأطماعها الاستعمارية التوسعية في القدس المحتلة، كان آخرها ما حدث بالأمس من رفعٍ للعلم الإسرائيلي بشكل علني في باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية جماعية وعلنية أيضاً في باحاته، هذا بالإضافة الى الزيادة الملحوظة في أعداد المقتحمين، والقيام بطقوس دينية باللباس الديني مع شروحات عن الهيكل المزعوم، والانبطاح على الأرض وإدخال كتب دينية للصلاة وقراءتها بشكل علني من قبل المتطرفين اليهود. هذا في وقت تصعد فيه سلطات الاحتلال من تضييقاتها على الأوقاف الإسلامية والعمل على سحب صلاحياتها ومنعها من أداء مهامها، وقيودها أيضا التي تمنع وصول المواطنين الفلسطينيين للصلاة في المسجد، كجزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال ومشاريعه التهويدية في القدس وبلدتها القديمة.

وحث الوزير الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التحرك على المستويات كافة لتوضيح وفضح المخاطر الحقيقية والجدية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك حث الأطراف كافة على تحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية للقدس ومواطنيها ومقدساتها عامة، وللمسجد الأقصى المبارك خاصة.

أخبار ذات صلة

اليمن.. مقتل أكثر من 130 عنصرا بين قوات الحكومة والحوثيين في مأرب

اليمن.. مقتل أكثر من 130 عنصرا بين قوات الحكومة والحوثيين في مأرب

إصابة عشرات المواطنين بالرضوض والاختناق في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

إصابة عشرات المواطنين بالرضوض والاختناق في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

النخالة: دماء شهداء القدس وجنين زادت فتيل المعركة ضد الاحتلال اشتعالاً

النخالة: دماء شهداء القدس وجنين زادت فتيل المعركة ضد الاحتلال اشتعالاً

محافظ سلفيت: مخطط استيطاني جديد لإقامة خط صرف صحي على أراضي ديراستيا

محافظ سلفيت: مخطط استيطاني جديد لإقامة خط صرف صحي على أراضي ديراستيا

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاستلهام دروس الانتفاضة الثانية بإعلان المقاومة الشاملة

"الديمقراطية" تدعو لاستلهام دروس الانتفاضة الثانية بإعلان المقاومة الشاملة

جلسة طارئة لممثلي المؤسسات والأحزاب والفصائل يناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

جلسة طارئة لممثلي المؤسسات والأحزاب والفصائل يناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى

المالكي: توجهنا للجامعة العربية ومنظمة التعاون لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاستلهام دروس الانتفاضة الثانية بإعلان المقاومة الشاملة

"الديمقراطية" تدعو لاستلهام دروس الانتفاضة الثانية بإعلان المقاومة الشاملة

جلسة طارئة لممثلي المؤسسات والأحزاب والفصائل يناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

جلسة طارئة لممثلي المؤسسات والأحزاب والفصائل يناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

الحكم على مدان 15 سنة حيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار

الحكم على مدان 15 سنة حيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو قناصل الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ضد المدارس

"النضال الشعبي" تدعو قناصل الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ضد المدارس

حماس تصدر بياناً في الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى

حماس تصدر بياناً في الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى

صبري يدعو لتصدٍ شعبي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى

صبري يدعو لتصدٍ شعبي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى

منوعات

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان &#34;نصف مشاهداته مزيفة&#34;

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان "نصف مشاهداته مزيفة"

عربي

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية