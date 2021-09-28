إصابة عشرات المواطنين بالرضوض والاختناق في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالرضوض والاختناق بينهم طفل، اليوم الثلاثاء، خلال هجوم نفذه المستوطنون، فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنيّن في مسافر يطا جنوب الخليل.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن المستوطنين هاجموا المواطنين ومنازلهم في عدة تجمعات سكانية وخرب تركزت في المفقرة، واللتواني، ولاصيفر، وأم الطوبا في مسافر يطا جنوب الخليل، وحطموا عددا من مركباتهم وألواحا للطاقة الشمسية، واقتلعوا عشرات الأشجار وأتلفوا مزروعات.وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل راتب جبور، إن الأهالي حاولوا صد هجوم المستوطنين ومنعهم من الاعتداء عليهم وتخريب ممتلكاتهم ما أدى الى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات مختلفة، من بينهم طفل من عائلة الحمامدة، حيث أصيب برضوض وكدمات في رأسه وظهره، كذلك المواطن عثمان أبو قبيطة برضوض مختلفة في أنحاء جسده، نقل على إثرها الى المستشفى.وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية للمستوطنين قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بالاختناق.وذكرت الوكالة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مسنّين من خربة المفقرة هما: نعيم شحادة الحمامدة (62 عاما)، وسليمان عيد الهذالين (75 عاما).