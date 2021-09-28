النخالة: دماء شهداء القدس وجنين زادت فتيل المعركة ضد الاحتلال اشتعالاً

رام الله - دنيا الوطنأجرى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، اتصالات هاتفية بعائلات شهداء القدس وجنين، الذين ارتقوا قبل يومين خلال تصديهم لقوات جيش الاحتلال التي اقتحمت قرى بدو وبيت عنان بالقدس، وقرية برقين بجنين.وقدم النخالة التعازي لعائلات الشهداء، وأكد لهم أن دماءهم التي روت تراب فلسطين، شكلت نبراسا أضاء الطريق نحو تحرير المقدسات، وزادت فتيل المعركة ضد الاحتلال اشتعالاً، بحسب ما جاء على موقع حركة الجهاد الالكتروني.وأوضح النخالة لعائلات الشهداء أن أبناءهم دفعوا من دمهم ضريبة الانتماء للدين وللوطن، وأن النهج الذي ساروا عليه هو نهج الأحرار الرافضين للذل والخنوع والاستسلام.جدير بالذكر، أن شهداء القدس وجنين الذين تصدوا لقوات الاحتلال الليلة قبل الماضية هم: أسامة ياسر صبح، أحد مقاتلي سرايا القدس، والفتى يوسف محمد صبح، واللذين استشهدا في قرية برقين، وأحمد زهران، ومحمود حميدان وزكريا بدوان، من كتائب الشهيد عز الدين القسام، والذين ارتقوا في قرى بدو وبيت عنان بالقدس المحتلة.