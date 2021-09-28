شؤون فلسطينية

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الزراعة رياض العطاري،اليوم الثلاثاء،رئيس الممثلية الهنغارية في فلسطين السيد كسابا رادا، وبحث اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الزراعة في رام الله، عددا من القضايا الزراعية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العطاري على أهمية الدور الذي تلعبه دول الاتحاد الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية وأهمية العمل من قبل المجتمع الدولي على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

كما شدد العطاري على أهمية تفعيل بنود اتفاقية التعاون الموقعة عام 2016 والعمل على تشكيل لجنة زراعية فلسطينية – هنغارية مشتركة لمتابعة دعم تنفيذ المشاريع الزراعية وبنود التعاون المشتركة بين الجانبين.

وبحث وزير الزراعة مع رئيس الممثلية الهنغارية إمكانيات زيادة التبادل السلعي الزراعي بين فلسطين وهنغاريا،وكذلك تبادل الخبرات واللقاءات بين رجال الاعمال الفلسطينيين والهنغاريين.

 من جهته أشاد رئيس الممثلية الهنغارية بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في القطاع الزراعي، مؤكدا  دعم بلاده لفلسطين، خصوصاً في الجانب الزراعي، كما ابدى استعداده لزيادة ميزان التبادل التجاري الزراعي وتبادل الخبرات وتقديم المنح والابحاث الزراعية ووضع خطة عمل لتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة بين الجانبين.

 وحضر اللقاء وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح ،مدير عام التسويق أحمد حجاج،مستشارة الوزير فاطمة ارشيد ،مدير دائرة الأسواق المحلية ظافر الهمشري.

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