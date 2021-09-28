الحكم على مدان 15 سنة حيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار





وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.



وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المضبوطات وأتلافها حسب الأصول وإلزام المدان بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمةجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة هيا أبوسيل.