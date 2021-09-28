"النضال الشعبي" تدعو قناصل الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ضد المدارس

رام الله - دنيا الوطنوجهت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعوة لقناصل دول الاتحاد الاوروبي ولكافة الممثليات في دولة فلسطين للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاعتداءات المستمرة ضد طلبة المدارس والعملية التعليمية، مستغربة الدعوات المتتالية من قبل بعض الدول حول ما تسميه التحريض الفلسطيني في المناهج ، في الوقت التي تغض الطرف عن اعتداءات الاحتلال ضد العملية التعليمية في دولة فلسطين.وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، باغلاق البوابة الرئيسة لمدرسة الساوية اللبن الثانوية المختلطة، جنوب نابلس، ، بـاستخدام "لحام الأوكسجين"، وأجبار الطلبة على سلوك طرق أخرى للوصول إلى للمدرسة، عمل استفزازي بحق الطلبة والأطفال وتكشف عن وجه الاحتلال وإجرامه، وعدم اكتراثه بالمواثيق والقوانين، وعلى رأسها الحق في التعليم.وتابع أبو غوش الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال وبشكل يومي ضد طلبة المدارس ومنعهم من الدخول لمقاعد الدراسة بالاضافة لاعتقال البعض منهم، يؤكد على عنجهية الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم.وجدد الدعوة لكافة المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الممارسات، المخالفة للقواعد القانونية والإنسانية، والعمل على ضمان حماية الأطفال الفلسطينيين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهم.