اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد









رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لهيئة التقاعد للعام 2020، من رئيس الهيئة ماجد الحلو، وأعضاء مجلس ادارتها.واطّلع اشتية على أبرز إنجازات الهيئة خلال العام المنصرم، خاصة على صعيد النهوض بحجم عملها وتطوير نظمها التقاعدية، إضافة الى اهم التحديات التي تواجهها.وأشاد اشتية بإنجازات الهيئة وجهودها والإيفاء بالتزاماتها تجاه المنتفعين لديها من خلال صرف مستحقاتهم على أكمل وجه في ظل جائحة (كورونا)، مؤكدا تذليل كافة العقبات للهيئة ومساندتها لمواصلة تقديم خدماتها.