مجدلاني يرحب بقرار حزب العمال البريطاني ويعتبره خطوة تصحيحية ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني قرار حزب العمال البريطاني بالاعتراف أن إسرائيل دولة تمارس جريمة نظام الفصل العنصري (الابارتايد) في مؤتمره السنوي،وتصويت غالبية أعضاءه بتنفيذ عقوبات على الاحتلال ووقف تجارة الأسلحة بين المملكة المتحدة وإسرائيل والتجارة مع المستوطنات، وكذلك الدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بأنه خطوة نحو تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا تجاه شعبنا، ويساهم في رفع الظلم عنه.وتابع د. مجدلاني إذ نرحب بهذا القرار الشجاع ورغم كل المضايقات التي اعترضت صدوره إلا أننا ندعو حزب العمال البريطاني إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال تشكيله حكومته.واضاف أن القرار يشجع الاحزاب الاوروبية إلى هذا النهج تجاه القضية الفلسطينية كما أنه دليلا على أن العالم أجمع بدأ يضيق من ممارسات واجراءات الاحتلال وتعاملها كدولة فوق القانون الدولي والانساني .وقال د. مجدلاني هذا القرار خطوة هامة في سبيل الحفاظ على حل الدولتين ولضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ولا بد من توفر أدوات الضغط السياسية على حكومة الاحتلال وإشعارها بجدية الاجراءات من قبل كافة الأحزاب والقوى المجتمعية في العالم .