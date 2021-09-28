"الديمقراطية": قرار حزب العمال خطوة شجاعة تتطلب مقابلها خطوة فلسطينية جريئة

ودعت الجبهة قيادة السلطة الفلسطينية إلى عدم الاكتفاء بالترحيب بقرار حزب العمال، بل والبناء عليه، بالتقدم خطوة استراتيجية إلى الأمام بتنفيذ قرارات المؤسسة الشرعية الفلسطينية (المجلس الوطني) بمقاطعة دولة الاحتلال، وتعليق الاعتراف بها، ووقف التنسيق الأمني معها، والتحرر من قيود بروتوكول باريس

الاقتصادي.





كما دعت إلى تحمل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق السلطة، بالدعوة إلى حوار وطني شامل، جاد وفاعل وملزم بقراراته، لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، عبر انتخابات شاملة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني،

ورسم استراتيجية كفاحية، تستجيب لمصالح شعبنا، وتحقق أهداف مسيرته للفوز بتقرير المصير والاستقلال والعودة.







رام الله - دنيا الوطنوصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار مؤتمر حزب العمال البريطاني، باعتبار إسرائيل دولة عنصرية، داعياً إلى فرض عقوبات دولية عليها، بأنه موقف جريء وشجاع، ويستحق كل التقدير والاحترام من شعبنا وقواه السياسية، فضلاً عن كونه واحداً من ثمار الصمود والنضال الوطني والتضحيات الغاليةلشعبنا، التي أسهمت إلى حد كبير في الكشف عن الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال، وإزاحة وجهها المزيف، الذي كانت تطل منه على المجتمع الدولي، وبدعم أميركي مكشوف، باعتبارها دولة ديمقراطية.وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن ما قرره حزب العمال البريطاني، إنما هو انتصار باهر من انتصارات شعبنا، يضاف إلى سلسلة انتصاراته السياسية التي حققها في معركة القدس لمجيدة".