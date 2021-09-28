شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، إفادات لثلاثة شبان  تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء مرحلة اعتقالهم مما ألحق بهم أذى جسدي ونفسي، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مركز التوقيف (عتصيون).

ووفقًا لما نقلته محامية الهيئة عقب زيارتهم،  فقد تعرض الأسير محمد إبراهيم ديرية (17 عامًا) من بيت فجار/ بيت لحم للضرب والتنكيل بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل وقامت بتفتيشه، واقتادوه بعد ذلك إلى مركز توقيف (عتصيون) مشياً على الأقدام لمسافة 2 كم، وخلال اقتياده تعمد الجنود دفعه على الأرض وجره بين الأشجار .

أما عن المعتقل وسيم منصور أبو عودة (19عامًا) من الخليل فقد اعتقل بالقرب من الحرم الابراهيمي الساعة الثانية عشر ظهرًا، وهو ذاهب لتأدية الصلاة، وأثناء عملية الاعتقال تعرض للهجوم الشديد والضرب بواسطة الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق خاصة على رأسه ورقبته من قبل قوات الاحتلال، ليتم نقله بعد ذلك إلى معتقل (عتصيون) حيث ما زال يقبع هناك.

في حين داهم جيش الاحتلال منزل الفتى أمير أحمد محمد طقاطقة (16عامًا) من بيت فجار/بيت لحم، وقامت بتفتيش البيت وتخريب مقتنياته، واقتادوه مشياً على الأقدام من بيته إلى المعتقل، وطوال الطريق لم يتوقف الجنود عن ضربه بوحشية وإهانته.
     

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