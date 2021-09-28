الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم





رام الله - دنيا الوطنقال الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيف تسعة أشخاص في قضية الشاحنة المحملة بنترات الأمونيوم، التي ضُبطت قبل نحو أسبوعين في بلدة إيعات في محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.وأوضح الجيش اللبناني، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) : "أوقفت مديرية المخابرات تسعة أشخاص آخرين اشتبه بتورطهم أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب "مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب"، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر".وبحسب البيان، فقد "تبين أن المدعو الصلح اشترى خلال شهر آذار/ مارس من العام الجاري كمية من نترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد"، مضيفًا أن "السوريين المذكورين أحيلا مع الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم في تجارة مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما تم إخلاء سبيل باقي الأشخاص".يذكر أن وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام المولوي، كان قد أعلن ضبط شاحنة محملة بكمية كبيرة من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار عند مفرق بلدة إيعات شرقي البلاد، وأوقف على إثرها ستة أشخاص.