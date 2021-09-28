شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا

العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، وأمين سر ساحة غزة، أن مقاومة الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي حق مشروع للدفاع عن شعبنا، مشدداً على أن المواثيق والقوانين الدولي كفلت كل أشكال النضال الفلسطينية، مبينا ًأن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقه في الوجود، وتقرير المصير. 

ولفت إلى أن إعدام الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين بجنين والقدس، عزز في نفوس الفلسطينيين جميعاً أن الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة سواء على المستوى السياسي، أو على مستوى صور نضالات شعبنا الأخرى، مؤكدا أن خطاب الرئيس الأخير أمام الجمعية العمومية دعم مقاومة شعبنا بكل أشكاله.

وأوضح عاشور أن الاحتلال يتعمد خلط الأوراق بعد نجاح الدبلوماسية الفلسطينية، مضيفاً أن استشهاد الخمسة جاء بعدما كشف خطاب الرئيس عباس أنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام.

وأشار إلى أن إسرائيل تسابق الزمن لفرض وقائع جديدة على الأرض، وعودة الأمور إلى ما قبل انتفاضة الأقصى، منوهاً إلى أن إسرائيل تسعى إلى إبعاد الفلسطينيين عن المطالبة بالتفاوض على الوضع النهائي لحل القضية الفلسطينية.


أخبار ذات صلة

صوافطة يدعو لمواجهة التغول في المسجد الأقصى وأراضي الضفة

صوافطة يدعو لمواجهة التغول في المسجد الأقصى وأراضي الضفة

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار حزب العمال خطوة شجاعة تتطلب مقابلها خطوة فلسطينية جريئة

"الديمقراطية": قرار حزب العمال خطوة شجاعة تتطلب مقابلها خطوة فلسطينية جريئة

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى

مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى

مؤسسة القدس الدولية: الأقصى دخل مرحلةً مفصلية من تصفية هويته

مؤسسة القدس الدولية: الأقصى دخل مرحلةً مفصلية من تصفية هويته

نشطاء يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه

نشطاء يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه

السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين

السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين

البرديني يشيد بموقف العراق الشقيق الرافض للتطبيع

البرديني يشيد بموقف العراق الشقيق الرافض للتطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صوافطة يدعو لمواجهة التغول في المسجد الأقصى وأراضي الضفة

صوافطة يدعو لمواجهة التغول في المسجد الأقصى وأراضي الضفة

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار حزب العمال خطوة شجاعة تتطلب مقابلها خطوة فلسطينية جريئة

"الديمقراطية": قرار حزب العمال خطوة شجاعة تتطلب مقابلها خطوة فلسطينية جريئة

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى

مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى

العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا

العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا

مؤسسة القدس الدولية: الأقصى دخل مرحلةً مفصلية من تصفية هويته

مؤسسة القدس الدولية: الأقصى دخل مرحلةً مفصلية من تصفية هويته

نشطاء يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه

نشطاء يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه

السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين

السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين

منوعات

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان &#34;نصف مشاهداته مزيفة&#34;

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان "نصف مشاهداته مزيفة"

عربي

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية