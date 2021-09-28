العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا

أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، وأمين سر ساحة غزة، أن مقاومة الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي حق مشروع للدفاع عن شعبنا، مشدداً على أن المواثيق والقوانين الدولي كفلت كل أشكال النضال الفلسطينية، مبينا ًأن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقه في الوجود، وتقرير المصير.



ولفت إلى أن إعدام الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين بجنين والقدس، عزز في نفوس الفلسطينيين جميعاً أن الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة سواء على المستوى السياسي، أو على مستوى صور نضالات شعبنا الأخرى، مؤكدا أن خطاب الرئيس الأخير أمام الجمعية العمومية دعم مقاومة شعبنا بكل أشكاله.



وأوضح عاشور أن الاحتلال يتعمد خلط الأوراق بعد نجاح الدبلوماسية الفلسطينية، مضيفاً أن استشهاد الخمسة جاء بعدما كشف خطاب الرئيس عباس أنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام.





وأشار إلى أن إسرائيل تسابق الزمن لفرض وقائع جديدة على الأرض، وعودة الأمور إلى ما قبل انتفاضة الأقصى، منوهاً إلى أن إسرائيل تسعى إلى إبعاد الفلسطينيين عن المطالبة بالتفاوض على الوضع النهائي لحل القضية الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطن