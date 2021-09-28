الأردن يُطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها بـ"الأقصى"

رام الله - دنيا الوطنوجه الأردن مذكرة احتجاج إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، طالب فيها بـ "الكف عن انتهاكاتها" بحق المسجد الأقصى المبارك.جاء ذلك وفق بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، قال فيه: إن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.ودان البيان دخول المتطرفين للحرم القدسي الشريف بأعداد كبيرة وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، في فترة الأعياد اليهودية الممتدة خلال سبتمبر/أيلول الجاري، والسماح للمستوطنين المتطرفين بالقيام بأعمال استفزازية مرفوضة ومُدانة".وأكد "أبو الفول" أن الخارجية الأردنية وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد".وأوضح أن "هذه الانتهاكات مرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين، مُشددًا على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين".