شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين

السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين
السفير أنور عبد الهادي مع سفير روسيا ألكسندر يفيموف
رام الله - دنيا الوطن
بحث السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الاثنين، مع ألكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية في فلسطين.

ووثمن عبد الهادي في اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الروسية بالعاصمة السورية دمشق مواقف روسيا من القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القانون الدولي.

وأطلع عبد الهادي سفير روسيا على انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها اغتيال خمسة مواطنين فلسطينيين يوم أمس في جنين.

وشدد عبد الهادي على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن الدولي على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق اتفاقيات جنيف ذات الصلة التي تنص على معاقبة مجرمي الحرب في الدولة القائمة بالاحتلال.

ووضع عبد الهادي سفير روسيا بصورة خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قدم في كلمته صورة متكاملة للمجتمع الدولي حول قضيتنا منذ النكبة وحتى اليوم.

وأضاف: "إن الرئيس عباس أمهل إسرائيل سنة واحدة لإنهاء الاحتلال لأن شعبنا لن ينتظر أكثر، ولن يعد يتحمل البقاء تحت الاحتلال لذلك على إسرائيل أن توافق على حل الدولتين.

من جانبه، ثمن السفير الروسي خطاب الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مشيراً إلى أن خطاب الرئيس عباس يشكل خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية.

وقال السفير الروسي: "إن استمرار إسرائيل برفضها القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة هو بالتأكيد يعرقل عملية السلام في فلسطين والمنطقة ككل.

وأكد سفير روسيا على تمسك بلاده بحل الدولتين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي هي أساس التسوية.

وبالنسبة للأزمة السورية، أكد الطرفان موقفهما بدعم الحل السياسي بالحوار (السوري- السوري) بقيادة سورية ورفض التدخل الخارجي، وحق سوريا بالحفاظ على سيادتها وفرضها على كل الأراضي السورية.

أخبار ذات صلة

صوافطة يدعو لمواجهة التغول في المسجد الأقصى وأراضي الضفة

صوافطة يدعو لمواجهة التغول في المسجد الأقصى وأراضي الضفة

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار حزب العمال خطوة شجاعة تتطلب مقابلها خطوة فلسطينية جريئة

"الديمقراطية": قرار حزب العمال خطوة شجاعة تتطلب مقابلها خطوة فلسطينية جريئة

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى

مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى

العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا

العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا

مؤسسة القدس الدولية: الأقصى دخل مرحلةً مفصلية من تصفية هويته

مؤسسة القدس الدولية: الأقصى دخل مرحلةً مفصلية من تصفية هويته

نشطاء يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه

نشطاء يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه

البرديني يشيد بموقف العراق الشقيق الرافض للتطبيع

البرديني يشيد بموقف العراق الشقيق الرافض للتطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صوافطة يدعو لمواجهة التغول في المسجد الأقصى وأراضي الضفة

صوافطة يدعو لمواجهة التغول في المسجد الأقصى وأراضي الضفة

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار حزب العمال خطوة شجاعة تتطلب مقابلها خطوة فلسطينية جريئة

"الديمقراطية": قرار حزب العمال خطوة شجاعة تتطلب مقابلها خطوة فلسطينية جريئة

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى

مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى

العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا

العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا

مؤسسة القدس الدولية: الأقصى دخل مرحلةً مفصلية من تصفية هويته

مؤسسة القدس الدولية: الأقصى دخل مرحلةً مفصلية من تصفية هويته

نشطاء يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه

نشطاء يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه

السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين

السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين

منوعات

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان &#34;نصف مشاهداته مزيفة&#34;

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان "نصف مشاهداته مزيفة"

عربي

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية