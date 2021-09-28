السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين





وقال السفير الروسي: "إن استمرار إسرائيل برفضها القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة هو بالتأكيد يعرقل عملية السلام في فلسطين والمنطقة ككل.





وأكد سفير روسيا على تمسك بلاده بحل الدولتين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي هي أساس التسوية.



وبالنسبة للأزمة السورية، أكد الطرفان موقفهما بدعم الحل السياسي بالحوار (السوري- السوري) بقيادة سورية ورفض التدخل الخارجي، وحق سوريا بالحفاظ على سيادتها وفرضها على كل الأراضي السورية.



رام الله - دنيا الوطنبحث السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الاثنين، مع ألكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية في فلسطين.ووثمن عبد الهادي في اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الروسية بالعاصمة السورية دمشق مواقف روسيا من القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القانون الدولي.وأطلع عبد الهادي سفير روسيا على انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها اغتيال خمسة مواطنين فلسطينيين يوم أمس في جنين.وشدد عبد الهادي على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن الدولي على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق اتفاقيات جنيف ذات الصلة التي تنص على معاقبة مجرمي الحرب في الدولة القائمة بالاحتلال.ووضع عبد الهادي سفير روسيا بصورة خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قدم في كلمته صورة متكاملة للمجتمع الدولي حول قضيتنا منذ النكبة وحتى اليوم.وأضاف: "إن الرئيس عباس أمهل إسرائيل سنة واحدة لإنهاء الاحتلال لأن شعبنا لن ينتظر أكثر، ولن يعد يتحمل البقاء تحت الاحتلال لذلك على إسرائيل أن توافق على حل الدولتين.من جانبه، ثمن السفير الروسي خطاب الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مشيراً إلى أن خطاب الرئيس عباس يشكل خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية.