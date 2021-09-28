عربي

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق
مطار دمشق الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام دولية، بأنه جرى اتفاق بين الأردن وسوريا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الأردنية، أعقب أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي بدأت أعمالها خلال وقت سابق، أمس الإثنين، واختتمت أعمالها اليوم.

وقال بيان رئاسة الوزراء: "اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل، تعود الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".

الجدير ذكره، أنه علقت الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012، ولم يتم تشغيلها منذ ذلك الوقت، بسبب توتر الأوضاع الأمنية إبان الثورة السورية.

أخبار ذات صلة

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الأردن يُطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها بـ&#34;الأقصى&#34;

الأردن يُطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها بـ"الأقصى"

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

العراق: إحباط تهريب نصف طن (مواد متفجرة) من سوريا

العراق: إحباط تهريب نصف طن (مواد متفجرة) من سوريا

الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية

الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية

وزير الخارجية الجزائري يطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية

وزير الخارجية الجزائري يطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية

رئيس وزراء اللبناني ينفي وجود زيارة محددة إلى السعودية

رئيس وزراء اللبناني ينفي وجود زيارة محددة إلى السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى

مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى

العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا

العربية الفلسطينية: المقاومة حق مشروع للدفاع عن شعبنا

مؤسسة القدس الدولية: الأقصى دخل مرحلةً مفصلية من تصفية هويته

مؤسسة القدس الدولية: الأقصى دخل مرحلةً مفصلية من تصفية هويته

نشطاء يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه

نشطاء يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه

السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين

السفير عبد الهادي يطلع ممثل الرئيس بوتين في سوريا على آخر المستجدات في فلسطين

البرديني يشيد بموقف العراق الشقيق الرافض للتطبيع

البرديني يشيد بموقف العراق الشقيق الرافض للتطبيع

الأردن تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

الأردن تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

منوعات

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان &#34;نصف مشاهداته مزيفة&#34;

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان "نصف مشاهداته مزيفة"

عربي

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

الجيش اللبناني يوقف أشخاصًا للاشتباه في تورطهم بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية