رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام دولية، بأنه جرى اتفاق بين الأردن وسوريا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين الشهر المقبل.وذكرت وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، اتفاق أردني سوري على إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.جاء ذلك، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الأردنية، أعقب أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي بدأت أعمالها خلال وقت سابق، أمس الإثنين، واختتمت أعمالها اليوم.وقال بيان رئاسة الوزراء: "اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل، تعود الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".الجدير ذكره، أنه علقت الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012، ولم يتم تشغيلها منذ ذلك الوقت، بسبب توتر الأوضاع الأمنية إبان الثورة السورية.