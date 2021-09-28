البرديني يشيد بموقف العراق الشقيق الرافض للتطبيع

رام الله - دنيا الوطنأشاد سليم البرديني الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، بموقف العراق القومي والعروبي المشرف برفضه للتطبيع مع كيان الاحتلال، وبموقفه الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، موجهاً التحية للقيادة العراقية والشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته الرافضة لمؤتمر الوهم والتطبيع مع المحتل.وأضاف الأمين العام: "أن الشعب العراقي الشقيق ناضل جنباً الى جنب مع شعبنا بكافة مراحل نضاله الوطني، داعماً لحق شعبنا في الحرية والاستقلال، مؤكداً بأن الأيادي المشبوهة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار العراق الشقيق لن تفلح في زرع الفتنة بين أوساط الشعب العراقي".وتابع البرديني: "ثقتنا كبيرة بالشعوب العربية الشقيقة التي وقفت دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني، وستبقى دوماً كما عهدناها وفية لفلسطين والقدس، وستقوم بواجبها العروبي الأصيل في التصدي لهذا التطبيع الذي يضر بمصلحة الأمة ونهضتها وأمنها".