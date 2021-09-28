شؤون فلسطينية

الأردن تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

الأردن تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين بدخول المسجد تحت حمايتها، وبأعداد كبيرة في فترة الأعياد اليهودية خلال شهر أيلول/ سبتمبر.

وقال هيثم أبو الفول، الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريح صحفي: " إن الوزارة وجهت اليوم الثلاثاء، مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية".

وأضاف أن هذه الانتهاكات مرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

أكد الناطق باسم الوزارة، على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

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