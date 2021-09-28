البرديني يشيد بموقف العراق الرافض للتطبيع

رام الله - دنيا الوطنأشاد سليم البرديني الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية بموقف العراق القومي والعروبي المشرف برفضه للتطبيع مع الاحتلال وبموقفه الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، موجها التحية للقيادة العراقية والشعب العراقي بكافة اطيافه ومكوناته الرافضة لمؤتمر الوهم والتطبيع مع المحتل.واضاف ان الشعب العراقي الشقيق ناضل جنباً الى جنب مع شعبنا بكافة مراحل نضاله الوطني، داعما لحق شعبنا في الحرية والاستقلال، مؤكدا بأن الايادي المشبوهة التي تحاول زعزعة امن واستقرار العراق الشقيق لن تفلح في زرع الفتنة بين اوساط الشعب العراقي.وتابع الامين العام ان ثقتنا كبيرة بالشعوب العربية الشقيقة التي وقفت دائما الى جانب الحق الفلسطيني وستبقى دوما كما عهدناها وفية لفلسطين والقدس وستقوم بواجبها العروبي الأصيل في التصدي لهذا التطبيع الذي يضر بمصلحة الأمة ونهضتها وأمنها.