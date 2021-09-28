شؤون فلسطينية

بيت لحم: السجن المؤقت لمدة 15 عامًا لمدان بتهمة التخابر لجهة معادية

بيت لحم: السجن المؤقت لمدة 15 عامًا لمدان بتهمة التخابر لجهة معادية
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة بداية بيت لحم، المتهم (ع،م) بتهمة "التخابر لجهة معادية" وحكمت عليه بالسجن المؤقت لمدة 15 عاما، وفق أحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كما دانت المحكمة، المتهم ذاته، بتهمة "التهديد"، وحكمت عليه وفق أحكام المادة 91/أ من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996 بالحبس مدة سنة، وبتهمة ثالثة وهي "إدارة محل عمومي للمقامرة"، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة شهور وفق أحكام المادة 394 من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤقت مدة 15 عاما وإلزام المدان بدفع نفقات المحاكمة بواقع ألف دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة إياد عبده، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المتخصصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات تنهي تدريب مشرفي مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض

لجنة الانتخابات تنهي تدريب مشرفي مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض

إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التّنكيلية بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي

إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التّنكيلية بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي

تيسير خالد يدعو لسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل الآن وليس بعد عام‎‎

تيسير خالد يدعو لسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل الآن وليس بعد عام‎‎

مجدلاني: نسعى لتعزيز إمكانيات الجمعيات الخيرية بالقدس لضمان صمودها واستمراريتها

مجدلاني: نسعى لتعزيز إمكانيات الجمعيات الخيرية بالقدس لضمان صمودها واستمراريتها

صبح: الأموال التي صادرتها السودان من &#34;حماس&#34; يجب أن تعاد لشعبنا لأنها جمعت باسمه

صبح: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" يجب أن تعاد لشعبنا لأنها جمعت باسمه

فلسطين: 17 حالة وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 17 حالة وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الهيئة المستقلة: خاطبنا رئيس الوزراء بخصوص مخصصات الشؤون الاجتماعية

الهيئة المستقلة: خاطبنا رئيس الوزراء بخصوص مخصصات الشؤون الاجتماعية

بدران: الضفة الغربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

بدران: الضفة الغربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: السجن المؤقت لمدة 15 عامًا لمدان بتهمة التخابر لجهة معادية

بيت لحم: السجن المؤقت لمدة 15 عامًا لمدان بتهمة التخابر لجهة معادية

إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التّنكيلية بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي

إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التّنكيلية بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي

تيسير خالد يدعو لسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل الآن وليس بعد عام‎‎

تيسير خالد يدعو لسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل الآن وليس بعد عام‎‎

مجدلاني: نسعى لتعزيز إمكانيات الجمعيات الخيرية بالقدس لضمان صمودها واستمراريتها

مجدلاني: نسعى لتعزيز إمكانيات الجمعيات الخيرية بالقدس لضمان صمودها واستمراريتها

الاحتلال يمنع وصول المرابطين والمصلين من أراضي عام 48 إلى الأقصى

الاحتلال يمنع وصول المرابطين والمصلين من أراضي عام 48 إلى الأقصى

غزة: 7 وفيات و1295 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 7 وفيات و1295 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه بمسافر يطا

إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه بمسافر يطا

منوعات

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان &#34;نصف مشاهداته مزيفة&#34;

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان "نصف مشاهداته مزيفة"

عربي

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

العراق: إحباط تهريب نصف طن (مواد متفجرة) من سوريا

العراق: إحباط تهريب نصف طن (مواد متفجرة) من سوريا

الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية

الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية