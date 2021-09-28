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السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الفيضانات إلى (90)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى (90) قتيلاً، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في حزيران/ يونيو الماضي.

وذكر مجلس الدفاع المدني في بيان صحفي أن حالات الوفاة بلغ (90)، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى (70) شخصاً.

وأوضح البيان أن السيول والفيضانات تسببت أيضا في انهيار 12 ألفا و (229) منزلاً بشكل كلي و28 ألفا و15 جزئيا.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان بشكل سنوي من حزيران/ يونيو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، وخلاله تهطل عادة أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وسيول.

وكشفت السلطات السودانية، الأحد الماضي، عن آخر حصيلة تمثلت في (88) وفاة، و(67) إصابة ناتجة عن السيول والفيضانات.

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