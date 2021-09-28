دولي

بعد أزمة الغواصات.. فرنسا تعلن عودة سفيرها إلى واشنطن

بعد أزمة الغواصات.. فرنسا تعلن عودة سفيرها إلى واشنطن
الرئيس الفرنسي -إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، عن عودة سفير بلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى واشنطن، وذلك بتفويض وأضح لتهيئة الظروف لإعادة الارتباط بين البلدين.

جاء ذلك بعد استدعائه بسبب أزمة الغواصات، قائلاً "إن القرار الأسترالي بالتراجع عن صفقة الغواصات مع فرنسا، لن يؤثر على استراتيجية باريس في منطقة المحيطين الهادئ والهندي".

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس على هامش توقيع اتفاق شراكة دفاعية مع اليونان، أن السفير الفرنسي سيعود إلى واشنطن يوم الأربعاء، مؤكدا في الوقت نفسه أن قرار أستراليا إلغاء صفقة الغواصات لن يؤثر على استراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وأوضح ماكرون أن الولايات المتحدة حليف تاريخي كبير وستبقى كذلك، ولكن نحن مضطرون لملاحظة أن واشنطن منذ أكثر من 10 سنوات تركز على مصالحها الذاتية المتوجهة نحو الصين والمحيط الهادئ"، مؤكداً على احترام سيادتها.

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