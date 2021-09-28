شؤون فلسطينية

فلسطين: 17 حالة وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 17 حالة وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 27، طولكرم 61، أريحا والأغوار 32، نابلس 88، طوباس 11، جنين 48، ضواحي القدس 15، رام الله والبيرة 64، سلفيت 10، بيت لحم 22، الخليل 30، قطاع غزة 1295".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 35، طولكرم 88، أريحا والأغوار 4، نابلس 232، طوباس 18، جنين 165، ضواحي القدس 24، رام الله والبيرة 100، سلفيت 54، بيت لحم 4، الخليل 32، قطاع غزة 1356".

وسجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، 4 حالات في نابلس، 3 حالات في قلقيلية، حالة في رام الله، حالة في جنين، حالة في الخليل.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 74 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 197 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,382,832 بينهم 717,238 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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