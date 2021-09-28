دولي

مكتب التحقيقات الأمريكي: ارتفاع جرائم القتل في أمريكا بنسبة 30%

مكتب التحقيقات الأمريكي: ارتفاع جرائم القتل في أمريكا بنسبة 30%
صورة تعبيرية
أكد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تقريره السنوي عن الجريمة، أن عدد جرائم القتل في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة (30) بالمئة تقريبا في 2020.

كما وارتفعت جرائم العنف‭ ‬بوجه عام لأول مرة منذ أربعة أعوام، وهي زيادة يرجعها خبراء إلى أسباب منها تداعيات فيروس (كورونا).

وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، أن جرائم القتل وحوادث القتل غير العمد ارتفعت بنسبة (29.4) بالمئة في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهي أكبر زيادة سنوية منذ بدء التسجيل على مستوى البلاد في الستينيات.

وقال المكتب إن "جرائم العنف ارتفعت بنسبة 5.6 بالمئة لتصل إلى 1.3 مليون واقعة تقريبا، لكن عدد الجرائم المتعلقة بالممتلكات انخفض بنسبة 7.8 بالمئة ليصل إلى ما يقرب من 6.5 مليون حادثة"، مضيفاً أنه العام الثامن عشر على التوالي الذي تنخفض فيه جرائم الممتلكات.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن النسبة الأكبر من جرائم القتل كانت نتيجة لعنف مسلح إذ بلغت (76) بالمئة عام 2020 مقابل (73) بالمئة في 2019، حيث شهدت هيوستن زيادة بنسبة (55) بالمئة في عدد جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية لتصل إلى (343) في 2020 مقابل (221) عام 2019.

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