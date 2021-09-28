للمرة الثالثة.. كوريا الجنوبية تطلق غواصة جديدة تحمل صواريخ (باليستية)

وقالت القوات البحرية في بيان لها: "الغواصة لديها قدرة قوية على ردع الاستفزازات حيث يمكن تجهيزها بصواريخ بالستية قصيرة المدى مثل التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر".



وأضافت أنه يتم إنتاج حوالي 76% من أجزائها محليا، مما يسمح بعمليات الصيانة والدعم التكنولوجي الآخر في الوقت المناسب.



وتعتبر هذه هي الثالثة والأخيرة من ثلاث غواصات من طراز (جانغ بو غو)، كانت كوريا الجنوبية تبنت تقنياتها الخاصة في إطار مشروع بقيمة 3.09 تريليونات وون (2.77 مليار دولار أمريكي) تم إطلاقه في عام 2007.



كما وتم إطلاق أول غواصة (من أصل الغواصات الثلاث) من طراز (دوسان آن تشانغ هو) في عام 2018 وتم نشرها الشهر الماضي، والثانية (آن مو) تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع تسليمها إلى البحرية في العام المقبل.







رام الله - دنيا الوطنأفادت القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطرح اليوم غواصة جديدة من فئة 3000 طن قادرة على إطلاق صواريخ (باليستية).ومن المقرر أن تقام مراسم إطلاق الغواصة الجديدة، التي سميت على اسم ناشط الاستقلال الكوري البارز، شين تشيه هو، في حوض بناء السفن التابع لشركة (هيونداي) للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان جنوب شرق البلاد.