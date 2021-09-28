اليونان تعقد اتفاقا مع فرنسا لشراء 3 فرقاطات جديدة

رام الله - دنيا الوطنوقعت دولة اليونان، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات جديدة مع إتاحة خيار لشراء فرقاطة رابعة.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني: "إن الاتفاق سيدعم سيادة البلدين".وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، أمس أن اليونان تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي، في الوقت الذي تسعى فيه أثينا إلى رفع قدرات قواتها المسلحة.وتعتبر الفرقاطة نوع من السفن الحربية السريعة التي تكون أصغر حجماً من المدمرات وأكبر من الفرقيطة أو الكورفيت.