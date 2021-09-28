مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات المصرية عدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد_19) المستجد.وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، "إنه قرر تولي جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية، اعتبارًا من تاريخ 22 أيلول/سبتمبر الجاري وبحد أقصى شهرين، إلا من بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد"، وفق (سبوتنيك).في نفس السياق، أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس (كورونا) في مصر، أن الموجة الرابعة من فيروس (كورونا) تنتشر بسرعة رهيبة، مطالباً المواطنين بضرورة الحصول على لقاح (كورونا) للحيلولة دون الدخول في مضاعفات خطيرة لفيروس التاجي.وسجلت مصر (702) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و (37) وفاة يوم الاثنين، وذلك مقارنة مع (680) إصابة و (38) وفاة في اليوم السابق.