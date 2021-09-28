شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع وصول المرابطين والمصلين من أراضي عام 48 إلى الأقصى

الاحتلال يمنع وصول المرابطين والمصلين من أراضي عام 48 إلى الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مرابطين ومصلين من الداخل الفلسطيني المحتل من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بزعم "التحريض والتسبب بانعدام الهدوء".

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت حافلة كانت تقل مصلين من مدينة أم الفحم في طريقها إلى المسجد الأقصى وفتشت المصلين تفتيشا كاملا.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد طاهر جبارين من أم الفحم ومحمد ستيتي من عكا أثناء توجههما إلى المسجد الأقصى، فجر اليوم.

وذكر مصلون من أم الفحم إن "الشرطة منعتنا من الدخول لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى عبر باب السلسلة".

وأشار شهود عيان أن قوات الاحتلال ووحدة "حرس الحدود" التابعة لها أوقفت حافلات عدة متوجهة من الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى.

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