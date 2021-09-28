الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية





رام الله - دنيا الوطنأكدت لويزا راجر، رئيسة قسم حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد بدأ حواراً مع المملكة العربية السعودية حول ملف حقوق الإنسان لديها.وقالت راجر في تصريح صحفي عقب جلسة في البرلمان لمناقشة مسودة تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2021: "خرجت للتو من لقاء مهم حول المملكة العربية السعودية، إنه حوار مهم جداً ويُجرى للمرة الأولى".وتابعت: "أستطيع القول إنه بهذه الطريقة سنواصل الحوار مع الدول الشريكة حول ملف حقوق الإنسان".بدورها، قالت ماريا رودريغيز النائبة في البرلمان الأوروبي: "إنّ الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم آخذة في التآكل"، داعية إلى تطوير أدوات ملموسة لدعم الديمقراطيات في العالم، وأكثر اتساقاً وتوافقاً بشأن حقوق الإنسان.