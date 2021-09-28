وزير الخارجية الجزائري يطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية

رام الله - دنيا الوطنقال رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، أمس الاثنين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن من حق منح الشعب الصحراوي تقرير مصيره"، منددا بـ(تعنّت) المغرب في تسوية النزاع في الصحراء الغربية.وتابع "تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها الدولية".واعتبر لعمامرة أن النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير.وشدّد لعمامرة على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم، قائلاً: "إن بلاده تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها".وفي نهاية آب/أغسطس قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب (الأعمال العدائية) للمملكة ضدها، في قرار اعتبرت الرباط أنه غير مبرر.وفي 22 أيلول/سبتمبر قرّرت الجزائر أن تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.