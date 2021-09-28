غزة: 7 وفيات و1295 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 4661 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 1356 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 166772 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 19924 حالة، وإجمالي المتعافين 145487 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1361 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، من بينها 253 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 412321 شخصا.