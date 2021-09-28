شؤون فلسطينية

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
يواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون، هم: كايد الفسفوس منذ 76 يوما، ومقداد القواسمة منذ 69 يوما، وعلاء الأعرج منذ 51 يوما، وهشام أبو هواش منذ 43 يوما، ورايق بشارات منذ 38 يوما، وشادي أبو عكر منذ 35 يوما، وآخرهم الأسير حسن شوكة المضرب منذ تسعة أيام.

ويعاني الأسرى المضربون أوضاعا صحية صعبة، جراء نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم.

ويقبع القواسمة في مستشفى "كابلان"، فيما يقبع كل من: الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن "عيادة الرملة، فيما يقبع الأسير شادي أبو عكر في زنازين سجن "عوفر"، كذلك الأسير حسن شوكة.

وفيما يلي نبذة عن الأسرى المضربين: ـ الأسير الفسفوس (32 عاما)، من دورا في الخليل، أسير سابق اُعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقالاته في شهر تموز 2020 وهو متزوج وأب لطفلة اسمها جوان، وله ثلاثة أشقاء آخرون رهن الاعتقال، وهم: أكرم، ومحمود وحافظ، خاض إضرابُا عن الطعام عام 2019، قبل اعتقاله كان يعمل موظفًا في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخرًا في جامعة الخليل، والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات تعثرت دراسته خلالها بسبب الاعتقالات المتكررة.

ـ الأسير القواسمة (24 عاما) من الخليل، معتقل منذ شهر يناير العام الجاري، أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو أربعة أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، وبدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، يُشار إلى أن الأسير القواسمة طالب جامعي، وله شقيق أسير معتقل منذ شهر آذار المنصرم.

ـ الأسير علاء الأعرج (34 عاما) من طولكرم وهو مهندس مدني، تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصلت مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.

ـ الأسير أبو هواش (39 عاما) من دورا في الخليل، معتقل منذ أكتوبر 2020، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، أصغر أبنائه يعاني من فشل كلوي.

ـ الأسير بشارات (44 عاما) من طوباس، أسير سابق بُترت يداه عام 2002، واُستشهدت زوجته، وأصيب نجله، وتعرض للمطاردة واُعتقل عام 2003، وحكم عليه بالسّجن لمدة 9 سنوات، وأفرج عنه عام 2012. وفي الـ23 تموز/ يوليو 2021، أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة شهور، علمًا أنّه يعاني من مشاكل صحية عديدة.

ـ الأسير أبو عكر (37 عامًا) من مخيم عايدة، أسير سابق، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أكتوبر 2020، متزوج وأب لطفلين.

أخبار ذات صلة

الهيئة المستقلة: خاطبنا رئيس الوزراء بخصوص مخصصات الشؤون الاجتماعية

الهيئة المستقلة: خاطبنا رئيس الوزراء بخصوص مخصصات الشؤون الاجتماعية

بدران: الضفة الغربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

بدران: الضفة الغربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

الاحتلال يمنع وصول المرابطين والمصلين من أراضي عام 48 إلى الأقصى

الاحتلال يمنع وصول المرابطين والمصلين من أراضي عام 48 إلى الأقصى

قيادي بـ (الشعبية): زمن استباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة قد ولّى

قيادي بـ (الشعبية): زمن استباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة قد ولّى

غزة: 7 وفيات و1295 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 7 وفيات و1295 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الشرطة الاسرائيلية تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى الأقصى

الشرطة الاسرائيلية تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى الأقصى

إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه بمسافر يطا

إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه بمسافر يطا

هيئة الأسرى: أوضاع صحية صعبة يعيشها الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة

هيئة الأسرى: أوضاع صحية صعبة يعيشها الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع وصول المرابطين والمصلين من أراضي عام 48 إلى الأقصى

الاحتلال يمنع وصول المرابطين والمصلين من أراضي عام 48 إلى الأقصى

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه بمسافر يطا

إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه بمسافر يطا

القوى الوطنية والإسلامية تصدر بياناً بشأن التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تصدر بياناً بشأن التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية

&#34;المرور&#34;: وفاة وإصابتان في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور": وفاة وإصابتان في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

&#34;الإحصاء&#34;: 236 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2021

"الإحصاء": 236 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2021

حالة معابر قطاع غزة اليوم الثلاثاء

حالة معابر قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

منوعات

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

شاهد: الحريق الهائل الذي التهم منزل منة فضالي

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

بعد وفاة والدتها.. شاهد الظهور الأول لدنيا سمير غانم

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

ما حقيقة خلع نداء شرارة للحجاب؟

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: نجل أحمد السعدني يُجبر والده على الاعتذار منه

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد: إلهام شاهين تكشف سراً للمرة الأولى مثير للجدل

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

شاهد كيف ردت روجينا على منتقدي رقصها العفوي مع راغب علامة

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

ما حقيقة تعرّض ريهام حجاج للإجهاض في حفل ميلادها؟

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: دنيا بطمة توضح سبب تغيّر شكلها الجذري وحقيقة خضوعها للتجميل

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان &#34;نصف مشاهداته مزيفة&#34;

شاهد: حمو بيكا يهاجم محمد رمضان "نصف مشاهداته مزيفة"

عربي

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

مصر: عدم السماح لدخول غير الملقحين للمقار الحكومية

العراق: إحباط تهريب نصف طن (مواد متفجرة) من سوريا

العراق: إحباط تهريب نصف طن (مواد متفجرة) من سوريا

الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية

الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية

وزير الخارجية الجزائري يطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية

وزير الخارجية الجزائري يطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية