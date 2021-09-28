مصر: موجة فيروس(كورونا) الرابعة تنتشر بسرعة رهيبة

رام الله - دنيا الوطنقال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة (كورونا) في مصر، "إن الموجة الرابعة من وباء (كوفيد_19) تنتشر بسرعة رهيبة".وطالب حسني المواطنين بضرورة الحصول على لقاح (كورونا) للحيلولة دون الدخول في مضاعفات خطيرة لفيروس (التاجي)، وفق (سبوتنيك).وأكد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، أنه لا يوجد تعارض بين لقاحي الأنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا، لأنهما مختلفان تماما.وسجلت مصر (702) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و37 وفاة يوم الاثنين، وذلك مقارنة مع (680) إصابة و(38) وفاة في اليوم السابق.