شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أوضاع صحية صعبة يعيشها الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة

هيئة الأسرى: أوضاع صحية صعبة يعيشها الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الإحتلال تستمر في انتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبياً، حيث تعمد الى تجاهلهم بشكل واضح وممنهج من خلال تجاهل أوضاعهم الصحية، وعدم الإكتراث لهم، وجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم.

ووثقت هيئة الأسرى في هذا السياق، من خلال من محاميها أبرز الحالات المرضية التي تقبع في عدة سجون اسرائيلية من بينها حالة الأسير أحمد جابر من كفر قاسم بالداخل المحتل، والذي خضع لعملية قسطرة في مستشفى سوروكا، إلا أنه مازال هناك نقطة تخثر موجودة بقلب الاسير ويجب ازالتها إما بعملية قلب أو عن طريق الأدوية المميعة للدم لانها تشكل خطر على حياته اذا ما انتقلت الى الدماغ أو الرئة.

يذكر أن الأسير أبو جابر (61 عاما) من بلدة كفر قاسم داخل الأراضي عام 1948، وهو من الأسرى القدامى، حيث اعتقله الاحتلال عام 1986، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، علما أنه تزوّج عام 1978 وله ثلاثة أبناء.

فيما يعاني الأسير جمال زيد من مدينة ( رام الله )،  والمحكوم بالسجن الإداري من أوجاع في الكلى حيث يقوم بغسل الكلى ثلاث مرات اسبوعياً.

علماً أن عدد الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة  بلغ أسيراً وهم :

1-  خالد الشاويش من مدينة جنين يعاني من شلل وأمراض أخرى.

2-  منصور موقدة من محافظة سلفيت يعاني من شلل وأمراض أخرى.

3-  معتصم رداد من مدينة طولكرم يعاني من مشاكل بالأمعاء والتهابات حادة وأمراض أخرى.

4-  ناهض الأقرع من قطاع غزة يعاني من بتر في كلتا قدميه وأمراض أخرى.

5-  صالح صالح من نابلس يعاني من إصابة بالبطن والظهر.ويعاني من شلل.

6-  ناظم أبو سليم من الناصرة يعاني من مشاكل وضعف في القلب

7-  أحمد فقها يعاني من شويكة يعاني إصابة بالرأس والظهر والقدمين.

8-  عبدالرحمن برقان من الخليل يعاني من إصابة بالظهر والقدمين.

9-  حمادة العطاونة من أريحا يعاني إصابه بقدميه إصابة خفيفة في الرأس.

10-                     إياد حريبات من الخليل يعاني من البروستات.

11-                     تيسير أبو نعيم من كفر قاسم يعاني من سرطان بالجلد.

12-                     أحمد جابر من كفر قاسم(عملية قسطرة).

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