قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة دير نظام

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، ثلاثة شبان من بلدة دير نظام قرب رام الله، من بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى صالح مزهر من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد اقتحام منزله في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.كما واعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين وقامت باقتيادهم إلى جهة غير معلومة، فيما شهدت القرية مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية بكثافة صوب الشابان والمنازل.وتشهد قرى دير نظام والنبي صالح وراس كركر وعابود على الدوام، اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وهجمات من قبل مستوطني مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضيها.وتردد اسم مستوطنة "حلميش" خلال السنوات الماضية، بعد نجاح الشاب الفلسطيني عمر عبد الجليل من سكان قرية كوبر في قتل ثلاثة من مستوطنيها طعنا قبل أن يصاب ويعتقل.وبنيت "حلميش" على أراضي رام الله، وتحديدا على أراضي قرية النبي صالح وجزء من أراضي دير نظام، وتتوسط قرى دير نظام، كوبر، بيت اللو، النبي صالح، أم صفا وكفر عين.وأقيمت "حلميش" عام 1997، وتبلغ مساحة الأرض التي سلبتها ثلاثة آلاف دونم، وقد بادرت إلى تأسيسها جماعات استيطانية متدينة ومتطرفة.