موسكو تحصد المرتبة الرابعة في قائمة أفضل (100) مدينة في العالم



وكانت موسكو الرائدة في فئة المنتج بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومطاراتها وعدد معالمها، حصلت المدينة على المركز الثاني في فئة المكان لمستوى الأمان العالي، وتوافر المتنزهات عالية الجودة.



واحتلت لندن المركز الأول، وباريس المركز الثاني، ونيويورك المركز الثالث.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت ناتاليا سيرغونينا نائبة عمدة موسكو إن المدينة شغلت المركز الرابع في تصنيف (The World's 100 Best Cities)، الذي يأخذ مؤشرات في (24) مجالاً، تم تجميعها في ست فئات المكان، والمنتج، والناس، والازدهار الاقتصادي، والترفيه، والترويج.وأضافت سيرغونينا في تصريح نشر على الموقع الرسمي لعمدة العاصمة الروسية: "لقد أكدنا من جديد على مواقعنا القيادية في هذا التصنيف، وتخطينا أقوى المنافسين، بما في ذلك طوكيو ودبي وسنغافورة وبرشلونة ولوس أنجلوس".ويقوم الخبراء الدوليون في هذا التقييم بقياس إمكانيات الاقتصاد أو البيئة الثقافية، ومدى توازن تطور المدينة.