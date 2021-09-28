أمريكا: الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية يهدد جيرانها والمجتمع الدولي





وأضاف سونغ أن على الولايات المتحدة التخلي عن تهديداتها وسياستها "العدائية" لبيونغ يانغ من أجل تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.







دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تجربة كوريا الشمالية الصاروخية، معتبرةً أنها تشكل تهديدًا للجيران والمجتمع الدولي، كما طالبتها بالعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.وفي السياق ذاته، قالت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في بيان، الثلاثاء: "إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ سقط في بحر اليابان، لا يشكل تهديدًا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة".وأضافت القيادة الأمريكية، أن "إطلاق الصاروخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية".وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أفادت صباح اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة واحدة مجهولة الهوية على الأقل في بحر اليابان.من جانبه، أكد كيم سونغ مندوب كوريا الشمالية الدائم لدى الأمم المتحدة، بأنه لا أحد يستطيع منع بلاده من اختبار الأسلحة وحق الدفاع عن نفسها.