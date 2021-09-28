كوريا الشمالية تجري اختباراً صاروخياً وتؤكد على حقها في تعزيز قدارتها الدفاعية

رام الله - دنيا الوطنأفاد جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً مجهولا غير محدد قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الثلاثاء، فيما يعتقد اليابان أنه صاروخ (باليستي).في نفس السياق، قال سفير كوريا الشمالية من منبر الأمم المتحدة: " إن حق بلاده المشروع في اختبار أسلحة وتعزيز قدراتها الدفاعية"، مطالباً الولايات المتحدة بالكف عن سياساتها العدائية.في حين سارعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إدانة التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ وطالبتها بالانخراط في حوار.وقالت الوزارة في بيان إن "الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا"، مؤكدة أن هذه التجربة الصاروخية تشكل انتهاكا للقرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا لجيران جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وللمجتمع الدولي.وتابعت "نحن ما زلنا ملتزمين مقاربة دبلوماسية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وندعوها للانخراط في حوار".الجدير ذكره، أنه هذه التجربة الصاروخية الثالثة تجريها كوريا الشمالية هذا الشهر، وكانت التجربة الأولى قد جرت على صاروخ (كروز) بعيد المدى في حين جرت التجربة الثانية على صواريخ (بالستية) قصيرة المدى.