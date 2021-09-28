دولي

مجلس الشيوخ: يطالب بمحاسبة جورجيفا بسبب تقرير تدقيق البنك الدولي

مجلس الشيوخ: يطالب بمحاسبة جورجيفا بسبب تقرير تدقيق البنك الدولي
البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن إلى محاسبة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على تقرير التدقيق الخاص بالبنك الدولي، الذي اتهمها بارتكاب مخالفات في وضع تصنيف (Doing Business).

وأشارت اللجنة في رسالتها لبايدن إلى مدى جدية الاتهامات بشأن جورجيفا التي تعرض نزاهة البيانات والبنك الدولي للخطر، وذلك من أجل إرضاء الحكومة الصينية.

وقالت اللجنة: "من الصعب حتى الآن، تحديد مدى تأثير هذه الاتهامات على قوة وسمعة مؤسساتنا المالية الدولية وعلى نظام بريتون وودز، ولكن هذا التأثير حتما لن يكون جيدا".

وأضافت اللجنة: "جورجيفا لم تقدم لنا أي دليل يمكنه دحض أدلة التدقيق المستقل"، داعيةً الرئيس لتكليف وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق في الموضوع، وتحميل المسؤولية للمذنبين".

ونشر البنك الدولي في 16 أيلول/ سبتمبر تقرير تدقيق ينتقد تصرفات جورجيفا عند تحضير تصنيف (Doing Business) في 2018 ، عندما شغلت هذه السيدة منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي.

ولفت التقرير إلى مبالغة جورجيفا في تقدير مؤشرات الصين والسعودية والإمارات، في حين تم تقليل مؤشرات أذربيجان.

بدورها، أكدت جورجيفا إنها غير موافقة بتاتا مع استنتاجات التقرير حول عملها.

ويتيح تصنيف (Doing Business) مقاييس موضوعية لأنظمة أنشطة الأعمال في اقتصاد (190) دولة، ومدن مختارة على المستويين دون الوطني والإقليمي.



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