دولي

السلطات الفرنسية تعتقل طالباً رشق الرئيس ماكرون ببيضة

السلطات الفرنسية تعتقل طالباً رشق الرئيس ماكرون ببيضة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت السلطات الفرنسية أمس طالباً يبلغ (19) عاماً، بعد رشقه الرئيس إيمانويل ماكرون ببيضة، خلال افتتاحه المعرض الدولي للمطاعم، في مدينة ليون.

وبحسب ما نقلته (مونت كارلو) عن وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الطالب نجح في إصابة هدفه إذ سقطت البيضة على كتف ماكرون لكنّها لم تنكسر عليه بل ارتدّت عنه وسقطت أرضاً، في حين سارعت الشرطة إلى إلقاء القبض على المهاجم وتوقيفه.

وقال القضاء الفرنسي: "إن الشاب مجهول تماماً من قبل أجهزة الشرطة والقضاء".

وعلق الرئيس ماكرون الحادثة قائلاً: "إذا كان لديه ما يقوله لي فليأتِ إلي، سأذهب لرؤيته لاحقاً".

وتشهد شعبية ماكرون تراجعاً إذ تظهر استطلاعات الرأي أنّ 38% فقط من الفرنسيين راضون عن أدائه مقابل 59% غير راضين. 

وتعرض ماكرون في 8 حزيران/ يونيو لصفعة على وجهه من رجل خلال زيارة إلى جنوب فرنسا، وفي آذار/مارس 2017 تعرّض للرشق بالبيض أثناء زيارته للمعرض الزراعي في باريس.

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