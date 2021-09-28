القوى الوطنية والإسلامية تصدر بياناً بشأن التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية





وفيم يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين اجتماعا قياديا لها في محافظة سلفيت وتحديدا في بلدية سلفيت مع ممثلي القوى في المحافظة والبلدية والمؤسسات بادئين الاجتماع بقراءة الفاتحة على ارواح شهداء شعبنا والذين ارتقوا امس في مجزرة الاحتلال في محافظتي القدس و جنين والتي اسفرت عن ارتقاء خمسة شهداء وقبل ذلك في بلدة بيتا بارتقاء شهيد جديد ليرتفع عدد شهداء هذه البلدة الى ثمانية شهداء في الاونة الاخيرة ، على قاعدة استمرار التمسك بالثوابت واستمرار المقاومة الشعبية رفضا للاحتلال ومحاولات فرض حقائق على الارض من خلال البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني والاعدامات الميدانية ومحاولات فرض الوقائع على الارض والتنكر لحقوق شعبنا.



وفي هذا الاطار توجه القوى التحية الى الصمود والمقاومة التي تجسدها هذه المحافظة وتضحياتها واستمرار مقاومتها وخاصة في المواقع المستهدفة ومحاولات جلب المستعمرين وبناء المستعمرات الجديدة وفرض سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تستهدف ابناء شعبنا الذي يتطلب اهمية ايلاء كل الاهتمام بهذه المحافظة المستهدفة بما فيه تخصيص الحكومة لاجتماعها في المحافظة لتوفير مقومات الصمود من خلال الوزارات المختلفة لتبقى المقاومة الشعبية في مواجهة الاستعمار الاستيطاني والاحتلال مستمرة وقائمة.



وقد اكدت القوى في نهاية اجتماعها على ما يلي:-



1-تتوجه القوى بالتحية والتثمين لنضال وكفاح ومقاومة شعبنا المستمرة ضد الاحتلال وبمناسبة حلول ذكرى انتفاضة الاقصى المجيدة ، تؤكد القوى ان هذه الانتفاضة التي سطرت تضحيات جسام في سبيل التمسك بحقوق وثوابت شعبنا المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .



2-تؤكد القوى على اهمية البناء على خطاب الرئيس في الامم المتحدة والذي تضمن التمسك بالثوابت الوطنية والاسرى والمعتقلين الابطال واسترداد جثامين الشهداء وانهاء الاحتلال واستعماره الاستيطاني ضمن سقف زمني لا يتعدى العام الامر الذي يتطلب فتح حوار وطني شامل بين الجميع من اجل استعادة وحدة وطنية شاملة على قاعدة توجيه التناقض الرئيسي مع الاحتلال ومقاومته بعيدا عن كل التناقضات الثانوية والتمسك بالقانون وحرية الراي والتعبير وحماية الحريات في ترتيب الوضع الداخلي بما يقود الى تظافر كافة الجهود للمشاركة الواسعة في الفعاليات المقرة سواء المقاومة الشعبية او فعاليات اسناد الاسرى والمعتقلين واسترداد جثامين الشهداءاو غير ذلك وخاصة الفعاليات التي تقام في مناطق التماس والحواجز العسكرية والاراضي المهددة بالمصادرة وغيرها ، موجهين التحية الى ابناء شعبنا المشاركين في هذه الفعاليات المستمرة.



ثالثا :-تؤكد القوى على متابعة الجهود على كافة المستويات وخاصة الاقليمية والدولية لاهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا امام جرائم الاحتلال المتصاعدة والمستمرة بحق ابناء شعبنا وحقوقه الثابتة، واهمية خروج المجتمع الدولي من صمته امام الجرائم المتصاعدة من قبل الاحتلال الى وضع المسائلة والمحاكمة للاحتلال ومقاطعته وعزله وتوسيع حملة المقاطعة الدولية وفرض العقوبات .



والتحية الى حركة المقاطعة الدولية (B.D.S ) التي حققت النجاحات في العديد من المواقع ، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع محاكمة الاحتلال على جرائمة في ظل الملفات التي تم احالتها للمحكمة وخاصة العدوان والجرائم والحصار على شعبنا الصامد في قطاع غزة وملف الاسرى والمعتقلين الابطال والاستعمار الاستيطاني والاعدامات الميدانية التي تستهدف ابناء شعبنا، مؤكدين على ان موقف الادارة الامريكية الذي يحمي الاحتلال من مغبة مسائلته ويحول دون محاكمته لن يستمر امام ارادة المجتمع الدولي التي لا بد ان تضطلع في دورها بتجريم الاحتلال ومحاكمته وعزله .



اخيرا اهمية مساندة الاضراب البطولي الذي يخوضه سبعة اسرى رفضا لاعتقالهم الاداري ونطالب بتحرك دولي لانقاذ حياتهم والضغط على دولة الاحتلال للافراج عنهم رفضا لسياسة الاعتقال الاداري والافر اج عن كافة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.



المجد والخلود لشهدائنا والابرار



الحرية لاسرانا الابطال



الشفاء لجرحانا البواسل



وانها لانتفاضة ومقاومة حتى النصر





رام الله - دنيا الوطنأصدرت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية.