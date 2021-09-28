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شاهد: تواصل المظاهرات الغاضبة في اليمن احتجاجًا على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية

شاهد: تواصل المظاهرات الغاضبة في اليمن احتجاجًا على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية
جانب من الاحتجاجات
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل المظاهرات الغاضبة في اليمن، تنديدًا بالفساد واحتجاجًا على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية،  وانخفاض العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.

وأفادت مصادر محلية، أن مدينة تعز اليمنية شهدت احتجاجات كانت الأعنف ​​​​​​منذ أسبوعين ضد الحكومة، حيث خرج المحتجون إلى شوارع المدينة وهتفوا بشعارات ضد الحكومة وقيادة محافظة تعز، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشارت المصادر إلى أن المحتجين أغلقوا عدة شوارع رئيسية وفرعية في المدينة أبرزها شارع جمال وادي القاضي وحوض الأشراف والثورة ودوار سنان ومنعوا حركة المرور في تلك الشوارع بعد إضرام النار في إطارات مطاطية.

وأعادت قوات الأمن فتح الشوارع عقب إغلاقها من قبل المحتجين، فيما  أصيب شاب من المحتجين إصابة حرجة إثر طلق ناري استقر بصدره أثناء الاحتجاجات.

من جانبها، أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز التزامها التام بحماية التظاهر السلمي، واحترام حرية التعبير، محذرةً من استغلال صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة في تحريض الناس للتخريب والمساس بالمحلات التجارية وقطع الطرقات ونشر الفوضى في المدينة

وحذرت اللجنة الأمنية من أي استغلال لأوجاع المواطنين، من خلال حرف الاحتجاجات عن مسارها السلمي والحضاري،وخدمة لأعداء تعز واليمن.

وشددت اللجنة على أنها لن تتهاون أبدًا وسوف تضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للإخلال بالنظام العام، والتخريب، وإثارة الفوضى، أو ارتكاب ممارسات تضر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.






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