"المرور": وفاة وإصابتان في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الثلاثاء، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.وأفادت إحصائية المرور أن 8 حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، خلّفت حالة وفاة واحدة وإصابة واحدة بجروح متوسطة، وإصابة أخرى بجروح طفيفة في صفوف المواطنين.وفي التفاصيل أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة عن وفاة طفل دهساً بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة ظهر أمس.وأوضحت المرور أن الطفل شادي أبو غنيمة (5 سنوات) توفي جراء صدمه من قبل شاحنة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق غزة.وبيّنت الإحصائية أن الحوادث خلفت أضراراً مادية بـ 8 مركبات، ومكونات الطريق.